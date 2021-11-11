Колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов підтримує рішення Мірчі Луческу очолити Динамо.

Про це заявив екскоментатор.

"Як оцінюю роботу Луческу у Динамо? Ось що за склад у Динамо? Го…але. А він зліпив з нього цукерку.

Чи був шок, що Луческу очолив Динамо? Не було. Я б на його місці вчинив би так само. Палкін вирішив, що Луческу йому заважає, Ахметов відійшов убік. Я розумію Мірчу. Він амбітна людина. У такому віці - живи і радуйся, у нього начебто й бізнес є. Але така він людина. Йому хочеться довести Ахметову та Палкіну. Не думаю, що гроші для Луческу відіграють якусь важливу роль", - зазначив Шарафутдінов.