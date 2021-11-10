Півзахисник Маріуполя отримав виклик в національну команду

Стефан Спировский отримав виклик до національної команди Північної Македонії

Джерело - Чемпiон.

Півзахисник Маріуполя Стефан Спировский отримав виклик до національної збірної Північної Македонії.

Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

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У межах кваліфікації до ЧС-2022 збірна Північної Македонії проведе два матчі зі збірною Вірменії - 11 та 14 листопада.

За два тури до фінішу Північна Македонія розділяє третє-четверте місця з Вірменією. В активі двох збірних по 12 балів. У Румунії 13 балів, у Німеччини - 21.