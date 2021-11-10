Частину акцій Вест Гема викупив чеський мільярдер

Джерело - Чемпiон.

27% акцій Вест Гему Юнайтед придбала чеська інвестиційна група 1890s holdings.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Згідно з умовами угоди, глава групи мільярдер Даніель Кршетинский та його діловий партнер Павло Хорский увійдуть до ради директорів англійського клубу.

"Я радий, що ця угода закрита. Я люблю футбол. Я ціную і поважаю виняткову історію та традиції Вест Гем Юнайтед, а також віддану та пристрасну фанатську базу клубу. Розвиток та зростання клубу в останні роки були очевидними для всіх. Я радий стати частиною цього проєкту, який має велике майбутнє", - зазначив Кршетинський.

Вест Гем Юнайтед у 11 матчах набрав 23 очки та посідає 3-е місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022.