Костакурта: Ніколи б не повірив, що Шевченко тренуватиме

Джерело - Gazzetta Dello Sport.
Легенда Мілана Алессандро Костакурта не міг уявити, що багато його одноклубників стануть тренерами.
Про це заявив ексгравець.
"Відразу зізнаюся - я не міг уявити, що багато моїх одноклубників стануть тренерами. Залишилося тільки Сержіньйо почати тренувати, а ось Броккі, Неста, Андрій... Ніколи б не повірив!
Я провів багато років із ними всіма в Мілані. Чекав, що тренерами будуть Пірло та Гаттузо - і все. Якби мені хтось тоді розповів про інших, я б назвав його божевільним.
Ми з Шевою, звичайно ж, зустрінемося в Генуї. Ми постійно на зв'язку. У збірній України він уже довів, що став класним тренером. Добре, що в Дженоа йому допомагатиме Тассотті",- зазначив Костакурта.
Раніше, Шевченко назвав головну мету Дженоа на сезон.