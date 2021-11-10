Костакурта: Ніколи б не повірив, що Шевченко тренуватиме

Легенда Мілана Алессандро Костакурта не міг уявити, що багато його одноклубників стануть тренерами.

Про це заявив ексгравець.

"Відразу зізнаюся - я не міг уявити, що багато моїх одноклубників стануть тренерами. Залишилося тільки Сержіньйо почати тренувати, а ось Броккі, Неста, Андрій... Ніколи б не повірив!

Я провів багато років із ними всіма в Мілані. Чекав, що тренерами будуть Пірло та Гаттузо - і все. Якби мені хтось тоді розповів про інших, я б назвав його божевільним.

Ми з Шевою, звичайно ж, зустрінемося в Генуї. Ми постійно на зв'язку. У збірній України він уже довів, що став класним тренером. Добре, що в Дженоа йому допомагатиме Тассотті",- зазначив Костакурта.