Мілан намагається зменшити зарплату своєму капітану

Гравець може покинути клуб

Джерело - Чемпiон.

Мілан розпочав переговори із захисником Алессіо Романьолі з приводу продовження його контракту.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Чинна угода гравця закінчується наприкінці цього сезону, через що він може залишити команду безкоштовно.

Важливо: Шевченко назвав головну мету Дженоа на сезон

Італійський клуб намагається знизити заробітну плату 26-річного футболіста з 6 мільйонів євро на рік, які він отримує зараз, до 3,5 мільйонів євро. Водночас сам гравець розраховує заробляти щонайменше 4,5 мільйона євро за сезон.

Зазначимо, що цього сезону Романьолі провів у складі Мілана у всіх турнірах 11 матчів.