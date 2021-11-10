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Конте відреагував на претензії щодо захмарної зарплати в Тоттенгемі

Сьогодні 14:55 76 0
Антоніо Конте прокоментував свою заробітну плату у Тоттенгемі
Конте відреагував на претензії щодо захмарної зарплати в Тоттенгемі
#Конте, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - espreso.tv.

Заробітна плата головного тренера Тоттенгема Антоніо Конте, в розмірі 18 млн євро в рік, відповідає його рівню.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Моя зарплата – пограбування? Думаю, будь-хто, хто запрошує мене, грабує банк. Ти просто робиш свою роботу. Робити її добре – це правильно. Свою я роблю на топрівні, тож моя зарплата справедлива. Боротьба за топ-4 – це виклик. Прем'єр-ліга – дуже складний турнір", – сказав Конте.

Нагадаємо, Тоттенгем збирається підписати півзахисника Ювентуса.

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