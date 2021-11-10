Конте відреагував на претензії щодо захмарної зарплати в Тоттенгемі

Заробітна плата головного тренера Тоттенгема Антоніо Конте, в розмірі 18 млн євро в рік, відповідає його рівню.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Моя зарплата – пограбування? Думаю, будь-хто, хто запрошує мене, грабує банк. Ти просто робиш свою роботу. Робити її добре – це правильно. Свою я роблю на топрівні, тож моя зарплата справедлива. Боротьба за топ-4 – це виклик. Прем'єр-ліга – дуже складний турнір", – сказав Конте.