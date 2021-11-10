Де Дзербі пояснив провал Шахтаря у Лізі чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі проаналізував виступи "гірників" у Лізі чемпіонів 2021/22.

Про це італійський спеціаліст розповів SassuoloNews.net.

"Чому в Лізі чемпіонів у Шахтаря лише 1 пункт? Тому що ми цього заслужили. Але у кожному матчі своя історія. З Інтером ми зіграли внічию, показавши гарну гру. Із Реалом удома програли 0:5, але до рахунку 0:2 гра була збалансованою. У матчі-відповіді ми могли зробити більше, але все це частина шляху.

За іншої стратегії ми могли б мати ще кілька очок. Але я вважав за краще зіграти по-своєму, попри усвідомлення ризику. Мій вибір продиктований бажанням вибудувати щось важливе. Зараз ми не готові так грати в Лізі чемпіонів, нам не вистачає знань про гру, фізичних характеристик, переконаності. Але ми зростатимемо. Пункт призначення – повернутися на важливі стадіони та грати без ручного гальма.

Шанси на третє місце у групі? Зараз я думаю про матч із Інтером. Там ми зробимо все можливе, щоб перемогти та зберегти надію на третє місце", – розповів Де Дзербі.