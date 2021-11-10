Де Дзербі: Задоволений зростанням команди

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі оцінив свою роботу в донецькому клубі.

Про це італійський спеціаліст розповів SassuoloNews.net.

"Ми все ще на початку шляху, але я задоволений зростанням команди, тим, як я потрапив у нову реальність, як складаються стосунки з клубом та футболістами та які перші результати.

Суперництво між Шахтарем та Динамо - це серйозне суперництво, яке посилюється тим, що моя команда була змушена покинути Донецьк у 2014 році через війну і перебуває у Києві.

Ми виграли Суперкубок України з рахунком 3:0. Того вечора я був особливо задоволений у спосіб, яким ми обіграли Динамо", - відзначив Де Дзербі.