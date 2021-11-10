Колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов вже на півзахиснику збірної України Андрію Ярмоленку ставив хрест.

Про це заявив екскоментатор.

"Яка сильніша - збірна України чи Росії? Думаю, що на одному рівні. Просто збірній Росії зараз поперло - ігри немає, а очки набирають. Але дивитися без сліз на це не можна. Ще можуть зіграти внічию з Хорватією та посісти у групі перше місце.

На цьому етапі шансів вийти більше у Росії, але ловити там нічого, ні тим, ні іншим. В Україні зараз немає добрих захисників. Візьмемо того ж Караваєва. Ну хіба можна так грати, як із Казахстаном?

Всі у захваті від Яремчука, але він уже сім матчів не забиває. Та не буде він грати, він дерев'яний.

Хто імпонує із українських гравців? Звичайно, Маліновський. Нині Бущан виріс, як воротар. Хочу, щоб на воротах стояв Трубін, бо він із Донецька, але й Бущан добрий голкіпер. На диво, зараз у збірній добре грає Ярмоленко. Скажу чесно, я вже на ньому хрест ставив, думав усе. Але треба віддати йому належне, в останніх матчах за Україну він зіграв дуже пристойно", - зазначив Шарафутдінов.