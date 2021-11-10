Мессі зможе зіграти проти Уругваю та Аргентини

Мессі відновився пісял травми

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі прибув у розташування збірної Аргентини і розпочав тренування перед листопадовими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє Get French Football News.

Медичний штаб національної команди дозволив 34-річному футболісту, який раніше мав проблеми з коліном, взяти участь у майбутніх поєдинках.

Поки не відомо, чи зіграє аргентинець із перших хвилин проти Уругваю, але стверджується, що з Бразилією він буде готовий провести на полі усі 90 хвилин.

Збірна Аргентини у відборі ЧС-2022 13 листопада зіграє на виїзді з Уругваєм, а 17 листопада прийме на своєму полі Бразилію.

Нагадаємо, Мессі повідомили, що він отримає Золотий м'яч.