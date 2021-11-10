Мессі зможе зіграти проти Уругваю та Аргентини

Джерело - isport.ua.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі прибув у розташування збірної Аргентини і розпочав тренування перед листопадовими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє Get French Football News.
Медичний штаб національної команди дозволив 34-річному футболісту, який раніше мав проблеми з коліном, взяти участь у майбутніх поєдинках.
Поки не відомо, чи зіграє аргентинець із перших хвилин проти Уругваю, але стверджується, що з Бразилією він буде готовий провести на полі усі 90 хвилин.
Збірна Аргентини у відборі ЧС-2022 13 листопада зіграє на виїзді з Уругваєм, а 17 листопада прийме на своєму полі Бразилію.
Нагадаємо, Мессі повідомили, що він отримає Золотий м'яч.