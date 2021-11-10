Норвегія - Латвія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у суботу, 13 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Норвегії зіграє з Латвією.

Матч відбудеться у суботу, 13 листопада. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.