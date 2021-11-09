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Воротар Лаціо може перейти у Ньюкасл

Сьогодні 21:49 174 0
Вартість гравця становить €7,5 млн
Воротар Лаціо може перейти у Ньюкасл
#АПЛ, #Ньюкасл

Джерело - Чемпiон.

Воротар італійського Лаціо Томас Стракоша може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. У послугах албанця зацікавлений Ньюкасл Юнайтед.

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Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, "сороки" розраховують отримати голкіпера взимку за зниженою ціною, оскільки його контракт із римським клубом спливає влітку 2022 року. Через нестачу ігрової практики, 26-річний голкіпер хоче перейти до іншої команди.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл запропонував €55 млн за воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена.

У нинішньому сезоні Стракоша взяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах, пропустив три м'ячі та двічі зберіг свої ворота на замку. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить €7,5 млн.

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