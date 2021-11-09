Збірна України U-21 до матчів відбору на чемпіонат Європи-2023 проти Північної Македонії та Сербії підійде у повній бойовій готовності.

Про це сказав Півзахисник Шахтаря та збірної України U-21 Михайло Мудрик

"Очікувань ніяких немає, тільки бойовий настрій на ігри, які попереду. Насамперед із Македонією, потім із Сербією. Готуємось серйозно до македонців.

Вже за рівнем Македонії трохи пройшлися, але ще будуть теоретичні заняття. Будемо їх ще краще розбирати", - заявив Мудрик.