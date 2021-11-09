Фердінанд закликав Сульшера покинути Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер повинний залишити свій пост.

Про це розповів легенда МЮ Ріо Фердінанд.

"Насправді він зробив те, заради чого його запрошували. Він прийшов і знову дав фанатам надію, змусив уболівальників повернутися на стадіон та знову дивитися матчі команди. Він зробив це. Він проробив величезну роботу у цьому сенсі. Але чи зможе привести нас до титулів? Чи боротимемося з ним за перемогу у Лізі чемпіонів?

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Вам потрібен якийсь фундамент, щоб опиратися на нього, коли вам не вистачає впевненості. У Юнайтед цього немає. Футбольний клуб житиме і дихатиме довше, ніж будь-яка людина. Важливо те, що найкраще для клубу. Я просто відчуваю, що, можливо, настав час передати естафету. Хто міг би очолити нас? Думаю, що Сульшер міг би піти зараз із високо піднятою головою.

Я не бачу філософії, не бачу ідентичності. Це нормально – програти, таке трапляється. Але я хочу побачити, з якого тіста. Хто ви? Гравці не бігають та не ризикують здоров'ям у матчах. Я розглядаю це як неповагу до тренера, це майже як: "Я не боюся тренера", – сказав Фердінанд.