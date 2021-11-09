Мілан встановив неймовірне досягнення у чемпіонаті Італії

Неймовірне досягнення Мілана

Мілан видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу за останні 27 років.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Актуально: Мілан - Інтер 1:1. Огляд матчу

У 12-му турі Мілан зіграв внічию в дербі з Інтером (1:1) в матчі чемпіонату Італії. Такий результат допоміг "россонері" набрати 32 очки - це історичний рекорд, найкращий старт у Серії А, відтоді як за перемогу почали нараховувати по 3 бали (сезон 1994/95).

В турнірній таблиці Мілан ділить перше-друге місце з Наполі, який також набрав 32 очки.