Мілан встановив неймовірне досягнення у чемпіонаті Італії

Джерело - espreso.tv.
Мілан видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу за останні 27 років.
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
Актуально: Мілан - Інтер 1:1. Огляд матчу
У 12-му турі Мілан зіграв внічию в дербі з Інтером (1:1) в матчі чемпіонату Італії. Такий результат допоміг "россонері" набрати 32 очки - це історичний рекорд, найкращий старт у Серії А, відтоді як за перемогу почали нараховувати по 3 бали (сезон 1994/95).
В турнірній таблиці Мілан ділить перше-друге місце з Наполі, який також набрав 32 очки.