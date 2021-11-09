Евра ледь не напав на Суареса у Манчестері

Легенда Манчестер Юнайтед Патріс Евра хотів вчинити самосуд над екснападником Ліверпуля Луїсом Суаресом.

"Якось я йшов вулицею Дінсгейт у Манчестері, і мій брат сказав: "О, дивись, там Луїс Суарес". Зі мною були два брати.

Я глянув на нього і подумав: "Ось воно, момент настав". Суарес пройшов трохи подалі, і я побачив його дружину та дітей. І я відвернувся. Я подумав: "Хочеться щось з ним зробити, але не на очах у його родини".

Не шкодую про це, бо гадаю, це закінчилося б погано. Того дня я нічого поганого не зробив. Отже, жодних боїв, але у відпустку ми разом точно не поїдемо", – розповів Евра.