Галатасарай подав протест на результат матчу Ліги Європи проти російського Локомотива

Турецький клуб хоче переграти поєдинок

Джерело - Чемпiон.

Галатасарай подав протест на результат матчу 4-го туру Ліги Європи проти московського Локомотива (1:1).

Про це повідомляється на офіційному сайті турецького клубу.

Річ в тім, що наприкінці матчу відбулася сутичка, яка мало не переросла в масову бійку. Спірна ситуація полягає в тому, що суддя матчу Сандро Шерер зі Швейцарії показав захиснику Локомотива Дмітрію Живоглядову дві жовті картки, проте забув вилучити росіянина.

"Наш клуб подав до УЄФА юридичну заяву. Ми вимагаємо присудити нам перемогу через порушення правил під час матчу із "Локомотивом". Або ж ми вимагаємо зробити перегравання матчу, якщо наш запит буде відхилений",- йдеться у повідомленні Галатасарая.

Головний тренер турецького клубу Фатіх Терім пояснив, що хотів би переграти матч.