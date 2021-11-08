Дентіньо попрощався із партнерами

8 листопада 2021 року бразилець став вільним агентом

Джерело - Чемпiон.

Бразильський хавбек Дентіньо попрощався з партнерами донецького Шахтаря. Директор клубу Даріо Срна подарував бразильцеві футболку з номером 197, саме стільки матчів провів Дентіньо за гірників.

Відповідне відео з'явилося на сторінці гравця в instagram.

Нагадаємо, Дентіньо уклав останній контракт на 5 років із Шахтарем 8 листопада 2016 року. Таким чином, 8 листопада 2021 року бразилець став вільним агентом.

Прийшовши в клуб влітку 2011 року з Корінтіанса, Дентіньо забив за "гірників" 29 голів у 197 матчах. З командою завоював 16 трофеїв – 6 перемог в УПЛ, 5 кубків та 5 суперкубків України.