Ротань: Дякую Петракову за те, що з розумінням поставився до нашого становища

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков віддав Олександра Сироту у "молодіжку".

Про це сказав головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Дуже тішить, що зараз з ігровою практикою наших гравців у клубах справи кращі. Якщо ще в жовтні ми на це скаржилися, то сьогодні практично всі футболісти отримують потрібну кількість ігрового часу.

Щодо проблем з захисниками... У нас через дискваліфікацію матч із македонцями пропускає Максим Таловєров, тож Сирота для нас – дуже важливий гравець із досвідом. Окремо хотів би сказати спасибі наставнику національної збірної Олександру Петракову за те, що з розумінням поставився до нашого становища. У Сашка інтелект на досить високому рівні, тому я впевнений, що йому неважко буде швидко згадати наші вимоги, надто що він викликався в національну збірну й знайомий з усіма принципами гри", – сказав Ротань.