Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче, щоб експерти ТК Футбол по-чесному розбирали матчі УПЛ.

Про це заявив сам функціонер.

"Козловський про телепул говорив дуже правильні речі. Я його підтримую. Ми об'єднаємося. Я впевнений, що всі клуби повинні об'єднатися і виступили єдиним телепулом та подумати куди його продати.

Те що Денисов починає давити на людей, що буде платити. Пане Денисов - ми знайдемо куди за кордон продати телепул. А просто так знущатися над народом ми не дозволимо. Те що Ви платите 200 тисяч доларів. На ці гроші я більше нищим більше роздаю. Тому я не обіднію і не розбагатію на ті гроші. Але майте трохи совість. Якщо розбираєте матчі, то розбирайте їх по-чесному", - зазначив Поворознюк.