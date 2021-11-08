Моурінью відреагував на призначення Шевченка наставником Дженоа

Головний тренер Роми Жозе Моурінью оцінив призначення Андрія Шевченка наставником Дженоа.

"У Шевченка є шанс стати визначним тренером? У вас є для нього порада? Поради давати не буду, але привіт йому. У нас дуже добрі стосунки з ним, ми дуже поважаємо одне одного. Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. Має вже дуже гарну базу, як тренера.

А це не те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера, – сказав Моурінью.