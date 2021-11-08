Вацко: Шевченко розраховує на трансфери у Дженоа

Український тренер Андрій Шевченко очікує на серйозні інвестиції від власників Дженоа.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко в ефірі Великого футболу.

"Дев'ять матчів поспіль зараз не виграє Дженоа. Для Андрія Миколайовича старт не буде нудним. Наскільки я знаю Шевченка, він би не підписався на якусь авантюру. Він підписався на проєкт, до якого зараз заходять американські інвестори. Думаю, що фахівець розраховує на серйозні інвестиції в команду та роботу на трансферному ринку.

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Дуже цікаво подивитися на Андрія Миколайовича на посаді клубного тренера. Мені завжди приємно, коли українці виявляють себе на найвищому рівні світового футболу", – сказав Вацко.