Бєлік: Колос бився у матчі з Шахтарем

Гравці Колоса у грі з Шахтарем намагався зачепитися за нічию.

Про це розповів ексгравець гірників Олексій Бєлік в ефірі Футбол 1.

"Не легка, але впевнена перемога Шахтаря. Шахтар сподобався тим, що розпочав матч інтенсивно, одразу почав створювати моменти біля воріт Колоса. Було їх дуже багато. Спершу не реалізовували, але потім допоміг стандарт.

Колос програв, але бився на полі. Видно, що є спрага виправити становище у турнірній таблиці", - сказав Бєлік.