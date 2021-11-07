Вільярреал мінімально переграв Хетафе. Результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів чемпіонату Іспанії

Джерело - Чемпiон.

Хетафе в рамках 13-го туру Ла Ліги зазнав поразки від Вільяреала на виїзді (0:1). Переможний гол було забито на 10-й хвилині поєдинку.

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Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

13-й тур

7 листопада

Вільярреал - Хетафе 1:0

Гол: 1:0 - 10 Трігерос,

Валенсія - Атлетіко 3:3

Голи: 0:1 - 35 Суарес, 1:1 - 50 Савич (АГ), 1:2 - 58 Грізманн, 1:3 - 62 Врсалько, 2:3 - 90+2 Дуро, 3:3 - 90+6 Дуро

Мальорка - Ельче 2:2

Голи: 0:1 - 68 Бойє, 0:2 - 75 Бойє, 1:2 - 72 Севілья(П), 2:2 - 90+5 Маффео

Осасуна - Реал Сосьєдад 0:2

Голи: 0:1 - 72 Меріно, 0:2 - 81 Янузай (П)

Бетіс - Севілья 0:2

Голи: 0:1 - 55 Окампос, 0:2 - 81 Бельєрін (авт.)