Шахтар зіграє з Колосом, Зоря прийме Верес. Розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 листопада, у рамках 14 туру УПЛ буде зіграно чотири матчі.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 7 листопада
14:00 Інгулець - Дніпро-1
17:00 Зоря - Верес
17:00 Колос - Шахтар
19:30 Львів - Десна
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 листопада, у рамках 14 туру УПЛ буде зіграно чотири матчі.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 7 листопада
14:00 Інгулець - Дніпро-1
17:00 Зоря - Верес
17:00 Колос - Шахтар
19:30 Львів - Десна