Шахтар зіграє з Колосом, Зоря прийме Верес. Розклад матчів УПЛ

Львів зустрінеться з Десною

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада, у рамках 14 туру УПЛ буде зіграно чотири матчі.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 7 листопада

14:00 Інгулець - Дніпро-1

17:00 Зоря - Верес

17:00 Колос - Шахтар

19:30 Львів - Десна

Раніше Чорноморець у божевільному матчі перестріляв Рух.