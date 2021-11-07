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Шахтар зіграє з Колосом, Зоря прийме Верес. Розклад матчів УПЛ

Сьогодні 09:41 199 0
Львів зустрінеться з Десною
Шахтар зіграє з Колосом, Зоря прийме Верес. Розклад матчів УПЛ
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада, у рамках 14 туру УПЛ буде зіграно чотири матчі.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 7 листопада

14:00 Інгулець - Дніпро-1

17:00 Зоря - Верес

17:00 Колос - Шахтар

19:30 Львів - Десна

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