Джерело - Чемпіон.
СК Полтава упевнено переграла Перемогу в рамках 17 туру другої ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Костенко та Стрельцов принесли перемогу своїй команді.
Чемпіонат України - Друга ліга
17 тур, 6 листопада
СК Полтава - Перемога 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Костенко, 2:0 - 69 Стрельцов
Кристал - Вікторія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Шаврін, 0:2 - 63 Касьянов
Вовчанськ - Тростянець 3:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 25 Пааго, 0:2 - 26 Гаврась, 0:3 - 28 Полянський, 1:3 - 49 Гладковський, 1:4 - 51 Сліпухін, 2:4 - Рамос, 2:5 - Проданов, 3:5 - 87 Рамос
АФСК Київ - ЛНЗ Черкаси 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Долінський, 0:2 - 41 Галенко
Дніпро - Діназ 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 5 Волошин, 1:1 - 57 автогол Банасевич, 1:2 - 64 Чепуренко
Сьогодні, 6 листопада, відбудеться ще 6 матчів:
14:00. Чайка - Карпати Галич
14:00. Рубікон - Карпати
14:00. Яруд - Суми
14:00. Енергія - Тавіря
14:00. Миколаїв - Реал Фарма
14:00. Нікополь - Металург
14:00. Балкани - Скорук
Раніше Лівий берег поступився Епіцентру.