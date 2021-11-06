ЛНЗ переграв АФСК Київ, Металург знищив Нікополь Результати матчів 17 туру другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 17 туру чемпіонату України у Другій лізі.
Чемпіонат України - Друга ліга
17 тур, 6 листопада
СК Полтава - Перемога 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Костенко, 2:0 - 69 Стрельцов
Кристал - Вікторія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Шаврін, 0:2 - 63 Касьянов
Вовчанськ - Тростянець 3:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 25 Пааго, 0:2 - 26 Гаврась, 0:3 - 28 Полянський, 1:3 - 49 Гладковський, 1:4 - 51 Сліпухін, 2:4 - Рамос, 2:5 - Проданов, 3:5 - 87 Рамос
АФСК Київ - ЛНЗ Черкаси 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Долінський, 0:2 - 41 Галенко
Дніпро - Діназ 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 5 Волошин, 1:1 - 57 автогол Банасевич, 1:2 - 64 Чепуренко
Балкани - Скорук 0:0
Енергія - Таврія-Сімферополь 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Барладим, 0:2- 65 Бойко
Любомир Ставише - Нива Вінниця 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Надірадзе, 1:1 - 33 Сербул, 1:2 - 73 Загорулько
Миколаїв - Реал-Фарма 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Абузраа (пен), 1:1 - 90+4 Голубка (пен)
Нікололь - МФК Металург 0:6 (0:3)
Голи: 0:1 - 25 Крапивний, 0:2 - 32 Могильний, 0:3 - 33 Басов, 0:4 - 57 Сидоров, 0:5 - 70 Коваленко, 0:6 - 88 Шалфєєв
Яруд - Суми 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 11 Пилипенко, 1:1 - 26 Літюк (пен), 2:1 - 38 Літюк, 3:1 - 47 Літюк, 3:2 - 90+3 Пилипенко
Раніше Лівий берег поступився Епіцентру.