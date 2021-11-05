Клопп: АПЛ знову зробила великий стрибок

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив боротьбу за чемпіонство АПЛ.

"Ми хочемо боротися за титул. З нашою майстерністю ми повинні бути близькими до вершини таблиці. Не варто говорити про те, наскільки сильні Манчестер Сіті та Челсі. Ми теж не така вже й погана команда.

В АПЛ дуже багато добрих команд. Гадаю, ліга знову зробила великий стрибок.

Вест Гем неймовірно сильний, Брайтон теж. Тоттенхем повертається, Арсенал став набагато кращим, МЮ – це, очевидно, команда топ-рівня. Ця ліга просто неймовірна", – сказав Клопп.