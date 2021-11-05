Агробізнес переграв ВПК-Агро у 17 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 17 турі Першої ліги Агробізнес вдома обіграв ВПК-Агро.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 5 листопада
Агробізнес - ВПК-Агро 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Курило
|№
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|Лінк
|1
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|$100
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|2
|2500
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|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 17 турі Першої ліги Агробізнес вдома обіграв ВПК-Агро.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 5 листопада
Агробізнес - ВПК-Агро 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Курило