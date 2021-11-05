Стали відомі суддівські призначення 14-го туру УПЛ

Джерело - Чемпiон.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 14-го туру УПЛ.
14-й тур
5 листопада
Олександрія - Металіст 1925
Арбітр - Блавацький Р.А. (Львів)
6 листопада
Минай - Маріуполь
Арбітр - Романюк А.М.
Динамо - Ворскла
Арбітр - Іванов Ю.В, Арбітр VAR - Романов В.М.
Чорноморець - Рух Львів
Арбітр - Панчишин Д.І.
7 листопада
Інгулець - Дніпро-1
Арбітр - Бойко С.М, Арбітр VAR - Монзуль К.В.
Колос - Шахтар
Арбітр - Новохатній В.В, Арбітр VAR - Балакін М.О.
Зоря - Верес
Арбітр - Абдула А.Б.
Львів - Десна
Арбітр - Копієвський В.В.