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Легендарний тренер оцінив повернення Хаві до Барселони

Сьогодні 14:21 107 0
Дель Боске оцінив повернення Хаві
Легендарний тренер оцінив повернення Хаві до Барселони
#Хаві, #Барселона

Джерело - Чемпiон.

Хаві готовий до роботи у Барселоні.

Так вважає колишній головний тренер збірної Іспанії та Реала Вісенте Дель Боске.

Актуально: Барселона офіційно викупила Хаві

"Хаві - ідеальна людина для того, щоб пов'язати минуле, сьогодення та майбутнє Барселони. Він чудовий тренер і повністю готовий", - наводить слова Дель Боске Onda Cero.

Нагадаємо, Хаві є вихованцем Барселони, за яку він виступав з 1998 по 2015 рік, після чого перейшов до Аль-Садда, де завершив кар'єру футболіста та почав працювати тренером.

Разом із Барселоною Хаві вісім разів вигравав чемпіонат Іспанії, шість разів ставав володарем Суперкубку країни, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, тричі брав Кубок Іспанії, а також двічі перемагав на клубному чемпіонаті світу та у Суперкубку УЄФА.

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