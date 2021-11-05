Русин: Мої амбіції – почати грати у футбол

Джерело - Футбол 24.
Дніпро-1 має боротися за третє місце у чемпіонаті України.
Так вважає нападник Назарій Русин.
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"Наразі мої амбіції – почати грати у футбол. Тут зібрана гарна команда. На мою думку, вона має боротися за третє місце у чемпіонаті. Побачимо, як воно буде.
Думаю, з усіма важко конкурувати. Довбик – хороший футболіст. Важко, звісно, важко. Мені взагалі тяжко, бо пропустив цілий рік. Так, я тренувався, але... Під час останніх місяців свого перебування у Польщі доводилося тренуватися із 16-річними хлопцями. Як не крути – це також впливає. Нічого, дасть Бог, виберусь із цієї ями", – сказав Назарій.
У поточному сезоні Русін провів 8 матчів, забив 2 голи.