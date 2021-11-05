Нагорняк: Вихід Зорі із групи буде схожим на подвиг

Перемога Зорі над ЦСКА (Софія) у матчі четвертого туру Ліги конференцій надзвичайно важлива для луганського клубу.

Так вважає відомий фахівець Сергій Нагорняк.

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"Якщо згадувати обидва протистояння, то була абсолютно рівна гра. Однак луганці краще скористалися помилками суперника. Після пропущеного м'яча болгари відкрилися та одразу отримали другий м'яч. Все просто. Це була дуже важлива перемога для Зорі. Віктор Скрипник має великі проблеми зі складом. Поки що все складається непогано, але якщо так і триватиме, то буде дуже складно.

У наступному матчі з Ромою луганцям за хороших розкладів треба перемагати, що, самі розумієте, зробити буде дуже і дуже складно. Не думаю, що і Буде-Глімт втратить своє в матчі з ЦСКА, тоді Зорі потрібно буде ще перемагати і норвежців. Звідси і виходить, що вихід із групи команди Віктора Скрипника буде схожим на подвиг", - сказав Нагорняк.