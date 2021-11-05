Україна продовжує переслідувати Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Зоря подарувала Україні 0,4 очка

Джерело - Чемпiон.

Завершилися четверті тури групових етапів трьох єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Українські команди представлені лише у двох із них – київське Динамо та донецький Шахтар виступають у Лізі чемпіонів, а луганська Зоря – у новоствореній Лізі конференцій.

Наші представники у Лізі чемпіонів не змогли зачепитися за очки у поєдинках проти Барселони та Реала. А от луганський клуб у домашньому поєдинку переграв ЦСКА та приніс нам у таблицю 0,4 очка.

Таким чином, Україна зберегла своє 11-е місце і продовжує переслідувати Росію, представники якої двічі зіграли внічию та одного разу поступилися. Також варто звернути увагу на Сербію та Бельгію, які переслідують нас у таблиці коефіцієнтів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 5 листопада 2021 року: