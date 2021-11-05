Баєр - Бетіс 4:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпiон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи. Баєр знищив Бетіс.
Ліга Європи
4 тур, 4 листопада
Баєр - Бетіс 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Діабі, 2:0 - 52 Діабі, 3:0 - 86 Вірц, 4:0 - 90 Амірі
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпiон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи. Баєр знищив Бетіс.
Ліга Європи
4 тур, 4 листопада
Баєр - Бетіс 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Діабі, 2:0 - 52 Діабі, 3:0 - 86 Вірц, 4:0 - 90 Амірі