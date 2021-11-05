Воронін: Клопп з гравцями випивав в автобусі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп, коли тренував Майнц, пив пиво з гравцями.

Про це заявив колишній форвард збірної України Андрій Воронін.

"У нас розуміння, що якщо гравець вип'є, він потім після пива питиме горілку, потім ще щось, спиватиметься, десь п'яний валятиметься чи піде в запій. У Європі до цього зовсім інакше ставляться. Там ніхто не ховається.

Ти хочеш? На, будь ласка. Але в Європі всі розуміють чудово, якщо ти вийдеш на тренування з перегаром, то тебе виженуть із команди або оштрафують на таку суму, що ти відчуєш її. Вибирай - великі гроші, контракт, заробіток, любов уболівальників, або йди пий.

І з Клоппом ми пили. Їхали з гри, у нас довгі переїзди були. На заправці зупинялися. Він йшов на заправку, купував ящик пива, заходив, сідав із нами ззаду в автобусі. Сиділи, сміялися, якісь жарти, байки. Все нормально", - сказав Воронін.