Шевчук: Випив кілька келихів білого вина і вечір закінчився не дуже

Колишній гравець Шахтаря В'ячеслав Шевчук має колекцію пробок, які збирає після випитого вина.

Про це заявив сам ексгравець в ефірі подкасту ПРЯМА ЧЕРВОНА.

"Уся країна вже знає, що я дуже люблю червоне після того, як я його спробував на день Шахтаря. Але я того дня біле пив, може, тому воно так і зайшло сильно. Трохи випив, менше пляшки. На жаль, мій організм дуже швидко...

А так я люблю червоне вино. Мені подобаються вина, я навіть збираю пробки - випиваю пляшку і забираю пробку, маю колекцію.

Що пив того фатального дня? Біле вино Совіньйон-блан. Воно хороше, просто я ніколи не їм в літаках і таких фуршетах. Бо там завжди є канапешки, а я стежу за харчуванням. Смажене не їм, всякі такі штучки не їм, бо не хочу псувати шлунок. У результаті я випив кілька келихів, воно вставило, а вечір закінчився не дуже", - зазначив Шевчук.