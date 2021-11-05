Ліга конференцій. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група C

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря потрапила до групи С Ліги конференцій 2021/22. Сюди також увійшли італійська Рома, болгарський ЦСКА та норвезький Буде-Глімт. Змагання у цьому квартеті стартували в четвер, 16 вересня.

Турнірна таблиця групи С

Розклад групи

1 тур, 16 вересня

22:00. Буде-Глімт - Зоря 3:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Рома - ЦСКА 5:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

2 тур, 30 вересня

19:45. Зоря - Рома 0:3 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

19:45. ЦСКА - Буде-Глімт 0:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 21 жовтня

19:45. Буде-Глімт - Рома 1:6 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. ЦСКА - Зоря 0:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 4 листопада

19:45. Зоря - ЦСКА 2:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Рома - Буде-Глімт 2:2 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 25 листопада

22:00. Рома - Зоря [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Буде-Глімт - ЦСКА [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 8 грудня

19:45. Зоря - Буде-Глімт [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

19:45. ЦСКА - Рома [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]