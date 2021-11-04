Збірна України U-17 назвала склад на матчі кваліфікації Євро-2022

Українці зіграють із Вельсом, Казахстаном та Португалією

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер збірної України U-17 Олег Кузнєцов оголосив склад команди для підготовки до матчів кваліфікації Євро-2022.

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У груповому раунді Україна зіграє з Вельсом (10 листопада), Казахстаном (13 листопада) та Португалією (16 листопада). Матчі відбудуться у Португалії.

В еліт-раунд кваліфікації вийдуть по дві перші команди з 13 груп, а також чотири найкращі у рейтингу третіх місць.

Фінальна частина чемпіонату Європи відбудеться у травні 2022 року в Ізраїлі.

Склад збірної України U-17:

Воротарі: Давид Фесюк (Хайдук, Хорватія), Владислав Кравець (Шахтар, Донецьк).

Захисники: Даніл Білоконь, Єгор Сизонюк, Олексій Гусєв, Назар Балаба (усі - Динамо Київ), Микола Огарков, Мар’ян Бац (обидва - Шахтар Донецьк), Степан Лисенко (ДВУФК Дніпро Дніпро), Ілля Шатов (ДАФ Дніпро).

Півзахисники: Дмитрій Кремчанін, Назар Янчишин, Андрій Маткевич, Євген Микитюк, Максим Василець (усі - Динамо Київ), Євген Янович, Максим Деркач, Єгор Князєв (усі - Шахтар Донецьк), Віктор Білоконь (ДВУФК Дніпро Дніпро).

Нападники: Микита Дзень (Динамо Київ), Олександр Якименко (Шахтар Донецьк), Сергій Панченко (Рух, Львів).