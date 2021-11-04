І не тільки вони

Матч з Реалом (1:2) став 80-м у єврокубковій кар'єрі Тараса Степаненка.

З цим показником він ділить тепер 6-й рядок у списку гравців Шахтаря разом Томашем Гюбшманом та бразильцем Тайсоном. 57 зустрічей 32-річний півзахисник помаранчево-чорних відіграв у Лізі чемпіонів та 23 - у Лізі Європи (Кубку УЄФА).

Ювілейним поєдинок із "вершковими" виявився і для ще кількох гравців гірників. 20-й матч у Лізі чемпіонів провів, Дентінью 30-й - Ісмаїлі, 50-й - Марлос. А Анатолій Трубін 50-й раз відстояв у воротах помаранчево-чорних у всіх турнірах (ЧУ – 36, ЄК – 14).

Нагадаємо, Степаненко продовжив контракт з Шахтарем.