Леоненко: Хтось взагалі бачив Гармаша? Ну який він нападник?

Футболіст київського Динамо Денис Гармаш невдало зіграв на позиції нападника у матчі з Барселоною.

Так вважає колишній форвард збірної України Віктор Леоненко.

"Хтось взагалі бачив Гармаша у цій грі? Ну який він нападник? У чемпіонаті України – так, це проходить, бо там реально забивають практично всі. Тому у Гармаша і виходить. А в єврокубках із моментів треба забивати голи. Моменти ми створюємо. Зрозуміло, що у єврокубкових іграх їх небагато. У цьому матчі, кого не випускай, контроль м'яча все одно був за Барселоною. По суті, для Динамо це був день відбору. Просто Барселона грала у квадрат і також нічого не створила", - сказав Леоненко.