Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО

Джерело - Чемпіон.
Одного разу колишнього гравця Миная Михайла Кополовця розіграли у зоні АТО.
Про це заявив ексгравець Карпати Артем Федецький.
"Ми приїхали у зону АТО у магазин. Всі військові десь пропали. Залишилися я, Кополовець і Тлумак. Ми стоїмо і щось до Міська [Кополовця - прим.] підходить патрульна поліція і просить у нього документи. Він каже, то ти - на мене - посміхається Кополовець.
Той говорить "Ваші документи, шановний".
Відповідає: "Та у мене немає документів, я із Закарпаття".
"Та як Ви без документів приїхали у зону АТО. Та як це немає документів? Чому приїхали?"
"Та до пацанів".
"Та до яких пацанів? На нульовку на передову".
"Та приїхали підтримати дух бойовий".
"Ти хто?"
"Та я футболіст".
"Та який футболіст? Ти себе у дзеркало бачив? Глянь на себе у дзеркало. І наркоман"
"Як наркоман?"
"Плюнь. У тебе слина тягнеться як не у нормальних людей"
Місько все - каже, якщо це ти Федя, то я видалю твій номер, ти мені більше не телефонуй.
Кополовця саджають у патрульну машину і везуть кудись. Михайло казав, що тоді зрозумів, що то не розвод, а...
Вони роблять коло і висаджують Кополовця. Він почервонів", - зазначив Федецький.
Раніше, Федецький розповів про те, що Ахметов заплатив 500 тисяч доларів за перемогу над Динамо.