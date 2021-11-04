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Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО

Сьогодні 07:39 2369 1
Ексгравець згадав цікаву історію
Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО
#Федецький, #Кополовець

Джерело - Чемпіон.

Одного разу колишнього гравця Миная Михайла Кополовця розіграли у зоні АТО.

Про це заявив ексгравець Карпати Артем Федецький.

"Ми приїхали у зону АТО у магазин. Всі військові десь пропали. Залишилися я, Кополовець і Тлумак. Ми стоїмо і щось до Міська [Кополовця - прим.] підходить патрульна поліція і просить у нього документи. Він каже, то ти  - на мене - посміхається Кополовець. 

Той говорить "Ваші документи, шановний". 

Відповідає: "Та у мене немає документів, я із Закарпаття". 

"Та як Ви без документів приїхали у зону АТО. Та як це немає документів? Чому приїхали?" 

"Та до пацанів". 

"Та до яких пацанів? На нульовку на передову". 

"Та приїхали підтримати дух бойовий". 

"Ти хто?" 

"Та я футболіст".

"Та який футболіст? Ти себе у дзеркало бачив? Глянь на себе у дзеркало. І наркоман"

"Як наркоман?"

"Плюнь. У тебе слина тягнеться як не у нормальних людей"

Місько все - каже, якщо це ти Федя, то я видалю твій номер, ти мені більше не телефонуй.

Кополовця саджають у патрульну машину і везуть кудись. Михайло казав, що тоді зрозумів, що то не розвод, а...

Вони роблять коло і висаджують Кополовця. Він почервонів", - зазначив Федецький.

Раніше, Федецький розповів про те, що Ахметов заплатив 500 тисяч доларів за перемогу над Динамо.

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