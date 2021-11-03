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Маркевич: Боюся, що в нас жодна команда не буде весною грати в єврокубках

Сьогодні 22:51 134 0
Мирон Маркевич прокоментував матч Динамо проти Барселони
Маркевич: Боюся, що в нас жодна команда не буде весною грати в єврокубках
#Маркевич, #Динамо, #Шахтар

Джерело - 1927.kiev.ua.

Динамо могло зачепитися за нічию у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Динамо зіграло набагато краще, ніж в Барселоні. Могло й забити, але потрібно мати нападника, щоб забивати. Гармаш - це добре для нинішнього чемпіонату України, а в Лізі чемпіонів у киян забивати нікому. На такому рівні хід із Гармашем попереду не проходить.

З такою Барселоною, в крайньому разі, можна було не програвати, так точно. Кияни заслуговували на нічию. Але так грати важко - потрібно, щоб хтось був попереду.

В цілому, вся команда зіграла непогано, але того замало в Лізі чемпіонів.

Боюся, що в нас жодна команда не буде весною грати ні в Лізі чемпіонів, ні в Лізі Європи...", - відзначив Маркевич.

Раніше, Сабо оцінив шанси Динамо на євровесну.

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