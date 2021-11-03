Джерело - Sport Arena.
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін не покине клуб влітку.
Про це заявив іспанський журналіст Хуліо Мальдонадо.
"Не думаю, що Лунін кудись піде, навіть улітку. Він навряд чи змінить клуб. Реалу потрібен другий воротар, заміна для Куртуа, і це Лунін. Андрій отримає ігровий час, але його буде небагато. Реал не хоче нікуди його віддавати, навіть в оренду.
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"Багато клубів цікавляться Луніним, але він не піде з Реалу. На рівні офіційних пропозицій конкретики не було", – сказав Мальдонадо.
Раніше повідомлялося, що Лунін має пропозиції від трьох клубів.