Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін не покине клуб влітку.

Про це заявив іспанський журналіст Хуліо Мальдонадо.

"Не думаю, що Лунін кудись піде, навіть улітку. Він навряд чи змінить клуб. Реалу потрібен другий воротар, заміна для Куртуа, і це Лунін. Андрій отримає ігровий час, але його буде небагато. Реал не хоче нікуди його віддавати, навіть в оренду.