Колишній нападник збірної Англії прокоментував дубль португальця у ворота Аталанти

Джерело - Чемпіон.

Лідер Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду - один з найкращих форвардів у історії футболу.

Про це завив колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер.

"Він неймовірний. Роналду знову зробив це. Один із найкращих завершувачів атак в історії футболу. Екстраординарний гравець", – написав Лінекер.

Роналду оформив дубль у матчі проти Аталанти і приніс своїй команді нічию в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів (2:2).

Нагадаємо, португалець обійшов Сульшера за кількістю голів за Манчестер Юнайтед.