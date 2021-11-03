Джерело - Чемпіон.
Лідер Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду - один з найкращих форвардів у історії футболу.
Про це завив колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер.
"Він неймовірний. Роналду знову зробив це. Один із найкращих завершувачів атак в історії футболу. Екстраординарний гравець", – написав Лінекер.
Роналду оформив дубль у матчі проти Аталанти і приніс своїй команді нічию в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів (2:2).
Нагадаємо, португалець обійшов Сульшера за кількістю голів за Манчестер Юнайтед.