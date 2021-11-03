Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група F

Джерело - Чемпіон.
Аталанта нашого Руслана Маліновського потрапила до групи F Ліги чемпіонів 2021/22. До неї також увійшли англійський Манчестер Юнайтед, іспанський Вільярреал та швейцарський Янг Бойз. Змагання у цьому квартеті стартують ввечері, 14 вересня.
Турнірна таблиця групи F
Розклад групи
1 тур, 14 вересня
19:45. Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 [огляд]
22:00. Вільярреал - Аталанта 2:2 [де дивитися] [трансляція] [огляд]
2 тур, 29 вересня
19:45. Аталанта - Янг Бойз 1:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Манчестер Юнайтед - Вільярреал 2:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 20 жовтня
22:00. Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Янг Бойз - Вільярреал 1:4 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 2 листопада
22:00. Вільярреал - Янг Бойз 2:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 23 листопада
19:45. Вільярреал - Манчестер Юнайтед [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Янг Бойз - Аталанта [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 8 грудня
22:00. Аталанта - Вільярреал [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Манчестер Юнайтед - Янг Бойз [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]