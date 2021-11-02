У Барселони велика кількість талановитих гравців, які хочуть довести, що гідні грати за цей клуб.

Про це розповів голкіпер Динамо Георгій Бущан.

"Граємо вдома і готуємося до того, що нам потрібні 3 очки. В останніх двох матчах у чемпіонаті та Кубку в нас було багато моментів, і якби ми їх реалізували, то розмов не було б. А так знервованість була.

Найслабша Барселона за 10 років? Напевно, так. Але у них велика кількість молодих та талановитих гравців, які хочуть довести, що вони гідні цієї команди.

Зараз і ЗМІ тиснуть на них і фани", - сказав Бущан.