Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група E

Джерело - Чемпіон.
Як відомо, київське Динамо потрапило до групи E Ліги чемпіонів 2021/22. Суперниками киян на груповому етапі стали португальська Бенфіка, німецька Баварія та іспанська Барселона. Розпочали свій єврокубковий шлях підопічні Луческу поєдинком у Києві з Бенфікою Романа Яремчука, 14 вересня.
Турнірна таблиця групи E
Розклад групи
1 тур, 14 вересня
22:00. Динамо – Бенфіка 0:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Барселона - Баварія 0:3 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
2 тур, 29 вересня
22:00. Баварія – Динамо 5:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Бенфіка - Барселона 3:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 20 жовтня
19:45. Барселона – Динамо 1:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Бенфіка - Баварія 0:4 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 2 листопада
22:00. Динамо – Барселона [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Баварія - Бенфіка [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 23 листопада
19:45. Динамо – Баварія [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Барселона - Бенфіка [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 8 грудня
22:00. Бенфіка – Динамо [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Баварія - Барселона [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]