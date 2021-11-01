Тренер Миная не зміг пояснити дивну заміну у матчі з Дніпром-1

Головний тренер Миная Ігор Леонов пояснив, чому зробив заміну воротарів ще у першому таймі у матчі 13 туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У них хороша команда, я не зумів достукатися до своїх гравців. Якщо чесно, Саня Пихальонок нас один обіграв. Це майстерність. Мені здається, цей футболіст не завадить збірній України. Вів усю гру, забив. Я його добре знаю. Дніпро-1 зараз на голову вищий за нас, поки ми не можемо змагатися з ними. Можливо, десь не вгадав зі складом ще, поразку беру на себе. Потрібно було інакше все зробити, але я лише два тижні з командою працюю.

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І це вперше, коли я міняю гравця в першому таймі. І чому я так зробив – не знаю. Іду і думаю – навіщо я замінив? Не можу зрозуміти. Ну, зробив. Влучили двічі у площину воріт - два голи. Особливо другий гол. Подумав, що треба щось кардинальне зробити. Можливо, психологічно десь убив його. Поговорю з ним.

Селезньов міг забивати з двох метрів, і якщо таке не реалізовувати... Важко нам даються голи", - сказав Леонов.