Ахметов витратив 1 млрд гривень на віллу у Швейцарії

Ахметов скуповує нерухомість у Швейцарії

Сім'я президента Шахтаря Ріната Ахметова купила ще одну віллу у Швейцарії на березі Женевського озера.

Про це повідомляє швейцарська газета Le Temps.

Вілла оформлена на старшого сина олігарха Даміра Ахметова. За нерухомість було заплачено 44 млн швейцарських франків, за нинішнім курсом понад 1,2 млрд гривень.

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Ахметов купив дві сусідні ділянки у Колонж-Беллерів (кантон Женева) загальною площею 20 тисяч квадратних метрів. Площа самих об'єктів нерухомості теж вражає — близько тисячі квадратних метрів, не рахуючи підвальних приміщень.

Раніше було відомо про купівлю на Даміра Ахметова однієї вілли за 60 млн франків у грудні 2020 року. І ось тепер з'ясувалося, що вже у березні 2021 року олігарх купив другу віллу за 44 млн. Таким чином, Ахметов витратив понад 100 мільйонів франків за три місяці на нерухомість біля Женеви.

Нагадаємо, Федецький розповів про те, що Ахметов заплатив 500 тисяч доларів за перемогу над Динамо.